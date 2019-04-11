Yiğit, Beşiktaş maçında yıldızlaştı

Sarı Kırmızılılar, İstanbul Güngören Belediye Stadında oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 20.dakikada Yiğit Yavuz Deniz ve 66.dakikada Hasan Orhan'ın attığı goller ile yendi.

Geçtiğimiz hafta sonu Kayseri'de Sivasspor'u konuk eden İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. O maçta da 2 gol atarak yıldızlaşan Kayserispor'un genç yeteneği Yiğit Yavuz Deniz, Beşiktaş maçında da 1 gol, 1 asist yaparak yükselişini sürdürdü.

Son iki haftadır teknik patron Ferhat Kurnaz'ın ilk 11'de şans verdiği 17 yaşındaki futbolcusu Yiğit Yavuz Deniz, performansı ile göz doldurmaya devam ediyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor U 17 takımı, Cumartesi günü ligin 28. haftasında başkent deplasmanında, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Karşılaşma, Altındağ Örnek Stadı'nda saat:11.00'da oynanacak.