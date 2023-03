Yıkılamayan yıkım esnafı vurdu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Kayseri'de, depremin ardından yıkım kararı alınan binanın yıkım ve moloz kaldırma çalışmaları esnafı ve mahalle sakinlerini olumsuz etkiledi.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kayseri'de de yapıların bir kısmında ağır hasar oluşmuştu. Ağır hasarlı yapılardan olan Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi Gür Sokak üzerindeki 12 katlı bir bina için de yıkım kararı çıkmıştı. 20 Şubat'ta yıkımı başlayan binanın moloz kaldırma işlemi ise hala devam ederken, mahallede bulunan esnaf ve mahalle sakinleri çalışmalardan olumsuz etkilendi. Yıkımın ardından esnaflar, işyerlerinin kapalı kaldığını ve müşteri potansiyelinin düştüğünü söylerken, mahalle sakinlerinden bazıları da kırma işlemlerinden dolayı binalarında daha önce olmayan hasarların meydana geldiğini ve sallantıları deprem sanıp korktuklarını ifade etti.

Mahallede yıllardır esnaflık yaptığını ve yıkımdan dolayı sürekli toza maruz kaldıklarını söyleyen şahin Bozkurt, “Ben burada 35 yıldır berberim. Bu yıkım bizi aşırı derecede etkiledi. Zaten 10 gün kapalı kaldık. 1 hafta önce açtık ve sürekli toz toprak, gürültü var. Kepçeler sürekli vuruyor biz de deprem oluyor diye dışarı çıkıyoruz. Bir tedirginlik ve korku içerisinde sürekli iş yapıyoruz burada. İşimizi de çok etkiledi doğru dürüst çalışamıyoruz. Müşteri potansiyelimiz de düştü, insanlar gelmiyor. Buranın bir an önce bitmesi lazım. İtfaiye de gelip buraları sulamıyor ve her yer toz toprak içinde kalıyor. İçeriler berbat. Her gün burası rezillik. Buna bir an önce bir çözüm bulunması lazım bir an önce. Belediye ve ya yetkililerden bize bilgilendirme kesinlikle yapılmadı. Tebligat da verilmedi. Burayı zaten yıkmaya başlarken bize 1-2 gün kapanacak dediler ve kapattılar. 10 gün açamadık iş yerlerimizi zaten. Biz mağdur olduk. Belediyeye gittik karşımızda kimseyi de bulamadık. Valiliğe gittik dilekçe verin dediler ondan da bir şey çıkmadı. Biz burada bayağı mağdur olduk” dedi.

Esnaf Dursun Gülhan da molozların taşınarak başka yerde kırılabileceğini söyleyerek, “Ben 40 yıldır buradayım. Buradaki yıkım bizi her türlü etkiledi. 15 gün işimizden gücümüzden olduk. Bir de bu molozların 15 gündür burada ayıklanması var. Zaten binalarımız eski, kolonları burada kırıyorlar ve binalar sallanıyor. İçinde can yatıyor bunların. Herkes aşağı dökülüyor. Bu işlemlerin burada olması mantığa hiç uygun değil. Onun için yetkililerden rica ediyoruz molozu başka yere taşıyarak orada kırsınlar. Bizi burada neden mağdur ediyorlar böyle bir zamanda. Bunlar şehrin dışarı kısmına taşınamaz mıydı? Sağlam binaları da çökertecekler. Burada az çok sıkıntılı binalar var ve burada kolon kırıyorlar. Yetkililerden ricamız bu işe yardımcı olunması ve şehrin içinde böyle bir şey olmasın şehrin içinde” ifadelerini kullandı.

Yıkımın ardından yapılan işlemler sonrasında binalarında çatlakların oluştuğunu söyleyen mahalle sakini Muzaffer Koçer ise “Ben 1-2 aydır buradayım. Yıkım tamamen binanın içinde çatlaklara neden oldu. Olmayan çatlaklar oluştu burada. Deprem sonrası daha azdı ama burada yıkımda vuruldukça daha da fazlalaştı. O kadar yoktu binanın içinde. Bir buraya değil evlere de tesir etti. Evlerin kenarları hep görünüyor. Şu anda burada herkes mağdur. Burada yapılamasa çok güzel olurdu. Çarşının göbeğinde enkaz kalkar mı? Sorun bu ve bunu yetkililere bildirdik. Kaç kere telefon açtık bu başka yerde yapılsın diye ama durum bu. Allah'tan bir tane bina var” dedi.