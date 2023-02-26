Yıkılan binanın sakinleri yardım bekliyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonucu ağır hasar alan ve acil yıkım kararıyla yıkımına başlanan binanın sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Kayseri'de de hissedildi. Depremin etkisiyle bazı binalarda hasarlar oluşurken, taşıyıcı kolonlarında problem olan ve oturulması riskli görülen binalarda da yıkım işlemleri başladı. Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan 12 katlı binanın da acil yıkım kararı alınması ile birlikte yıkımına başlandı. Deprem sonrası evlerinin yıkılmasıyla birlikte büyük bir mağduriyet yaşadıklarını söyleyen bina sakinleri de yetkililerden yardım istedi. Kendilerinin depremzede sayılmadıklarından dolayı birçok yardımdan faydalanamadıklarını söyleyen bina sakini Mesut Yücetürk; “Öncelikle deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. 7269 Sayılı Afet Kanunu'na göre binamız ağır hasarlı tespit edilip, yıkımına başlandı. Kimimiz evlerimizi boşalttı, kimimiz eşyasını dahi evden alamadı. Kimimiz yakınlarına sığındı, kimimiz başka şehirlere gitti. Ancak bizler depremzede sayılmadığımız için devletimizin kira, taşınma ve ev yardımlarının hiç birinden faydalanamadık. Kayseri'mizde 2 bin 588 bina hasarlı olup, bunun 74 adedi ağır hasarlı olarak kayda geçti. Sarız'ın afet bölgesi içerisine alınacağını basından öğrenmiş bulunuyoruz. Başta cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımızdan Kayseri'deki ağır hasarlı binaların noktasal afet bölgesine alınmasını arz ve talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, 32 ev ve 84 işyeri bulunan ağır hasarlı binanın yıkımına devam ediyor.