İhlas Haber Ajansı

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Yılbaşı öncesi narkotik operasyonu:17 zehir taciri yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan çalışmalarda 67 şahıs sorgulanırken 17 zehir taciri yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan çalışmalarda 67 şahıs sorgulanırken 17 zehir taciri yakalandı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ve okul önlerinde uyuşturucu madde ile mücadeleye aralıksız devam ediyor. Ekiplerce yapışan çalışmalar çerçevesinde 17 uyuşturucu satıcısı yakalandı.


Öte yandan ekipler, okul etraflarında yaptığı uygulamalarda 67 şahsı sorguladı.

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