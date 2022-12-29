Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: Onlarca şişe sahte alkol ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol sürmeye çalışan 6 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda sahte alkol ile cinsel cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde denetimlerini artırdı. Kentte 6 kişinin sahte alkol üreterek piyasaya sürdüğünü tespit eden ekipler, şahısların adreslerini belirledi. Eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler şüpheli şahısları gözaltına alırken, arama yaptı. Aramalarda, kanepelerin altına ve araçlara zulalanmış 228 şişe sahte alkol, 25 litre etil alkol, 2 bin 569 adet alkol yapımında kullanılan malzeme, 3 adet ruhsatsız tabanca, 564 adet cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi emniyete götürüldü.