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Yılbaşı öncesinde kaçak içki operasyonunda 145 şişe içki ele geçirildi

Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşı kutlamaları öncesinde yaptığı operasyonda 145 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşı kutlamaları öncesinde yaptığı operasyonda 145 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan yılbaşı nedeniyle kaçak içki satan şahıslarla ilgili yapılan çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde Barbaros Mahallesinde bir araca Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 145 şişe çeşitli ebat ve boyutlarda kaçak içki ele geçirildi.


Konu ile ilgili M.A. ve M.O gözaltına alınmış olup konu ile ilgili araştırmalar ve adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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