Yılbaşında kilo almamak için tüyolar

Kahvaltının her daim en önemli öğün olduğunu hatırlatan Uçan, yılbaşı gününde de, akşam çok yemenin kaygısıyla kahvaltının atlanmaması gerektiğini ifade etti. Uçan, “Dengeli bir kahvaltı kan şekerinizin daha düzenli salgılanmasına yardımcı olacak ve diğer öğünlerdeki fazla yeme isteğinizi de kontrol altına alacaktır” dedi.

Yılbaşı sofrasına aç oturmayın!

Yine akşam çok yeme endişesiyle gün boyu vücudu aç bırakmamak gerektiğini belirten Uçan, “Uzun süreli açlık metabolizmanızda yavaşlamalara neden olur. Midenizi doldurmak ve kilo almak istemiyorsanız salatalık, biber, marul yaprağı, çiğ karnabahar, brokoli, kuşkonmaz, kabak, kereviz sapı gibi çiğ sebzelerin yanı sıra yağsız yoğurt, light labne peynir, nane ve dereotu ile hazırladığınız dip soslara sofranızda mutlaka yer verin. Bu yiyecekler sizi tüm gece tok tutmaya yardımcı olacaktır” diye konuştu.

Sofranın baş tacı salata ve yoğurtlu mezeler olmalı

Salata ve yoğurtlu mezelerin hem besleyici hem de doyurucu nitelikleriyle yılbaşı yemeğinin de baş tacı olmayı hak ettiğini kaydeden Uçan, “Bunların yanı sıra ölçülü yenmek kaydıyla kuruyemişlere de masanızda yer verebilirsiniz. 15 adet kadar fındık, badem, ceviz, antep fıstığı veya 1 avuç leblebi kuruyemiş olarak tüketilebilir. Tüketilen kuruyemişlerin çiğ olmasına özen gösterin” şeklinde konuştu.

Ana yemekte kızartma ve kavurmadan uzak durulmalı

Yılbaşı sofrasında kızartma veya kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler yerine haşlama, ızgara, buğulama ya da fırında pişmiş yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Uçan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı hindi sağlıklı beslenme için iyi bir alternatif. Hindi etinin yağı yüksek deri kısmını tüketmemeniz aldığınız kaloriyi düşük tutmanızı sağlayacaktır.Karbonhidratlara gelince, pilav veya makarna tüketecekseniz ya miktarını azaltın ya da kepekli olanları tercih edin. Ekmeği ise yılbaşı sofrasından tamamen çıkarabilirsiniz.”

Tatlı yerine meyve tercih edilmeli

Yine yılbaşı akşamında ağır tatlılar yerine meyve tercih edilmesi gerektiğine değinen Uçan, “Mevsim meyveleriyle hazırlanmış güzel bir meyve salatası iyi bir seçenek olabilir. İlle de tatlısız olmaz diyenlerdenseniz sütlü tatlı veya kabak veya armut tatlısı gibi meyve tatlılarını seçin” ifadelerini kullandı.