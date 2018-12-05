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Yılbaşında piyasa sürülecek 67 adet kaçak içki ele geçirildi

Kayseri’nin İncesu ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir araç içerisinde 67 adet kaçak içki ele geçirildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir araç içerisinde 67 adet kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İncesu Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda, 67 adet kaçak içki ele geçirildi. Araç sürücüsü B.M. gözaltına alındı.


Yakalanan kaçak içkilerin yılbaşı öncesinde piyasaya sürüleceği öğrenildi.

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