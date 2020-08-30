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Yıldırım ailesinin mutlu günü

Talas Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanlarından Rifat Yıldırım’ın kızı ve İş İnsanı Saltuk Yıldırım kız kardeşi Rüveyda Yıldırım, İlhami Bal ile dünya evine girdi.

Talas Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanlarından Rifat Yıldırım'ın kızı ve İş İnsanı Saltuk Yıldırım kız kardeşi Rüveyda Yıldırım, İlhami Bal ile dünya evine girdi.


Rüveyda ve İlhami Bal çiftinin düğününe Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, Kocasinan Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanlarından Bekir Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ve yakınları katıldı.


Çiftin nikahını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın kıyarken, protokol üyeleri de nikah şahitliğini yaptı. Kıyılan nikahın ardından çiftin evlilik cüzdanı Kocasinan Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Bekir Yıldız tarafından Rüveyda Yıldırım'a takdim edildi.

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