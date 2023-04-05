Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm 2. Etap yıkımları başladı

Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi 2. etap için yıkım çalışmalarının başladığını söyledi.

1. ve 2. etap olmak üzere şimdiye kadar 42 gecekondunun yıkımını yaptıklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "1. etap 6 bloktan oluşan Yıldırım Beyazıt kentsel dönüşüm projesinde bazı bloklar bitmek üzere. Kentsel dönüşüm alanı toplam 13 bin 800 metrekarelik bir alan. 2. etap için anlaşmalara ve yıkımlara başladık. Yıldırım Beyazıt Mahallesi çok güzel bir mahalle haline geliyor. Küçük Ali, Anbar, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarımızla Melikgazi Belediyesi Türkiye'de kentsel dönüşümde öncü belediyelerden bir tanesidir. Yıldırım Beyazıt'ta büyük çalışmalar yaptık. Enkazcılar esnafımızı Yeşilyurt'a taşıyarak burayı temiz nezih bir hale getirdik. Kanal boyunda 65 gecekonduyu yıkarak 3 şerit gidiş geliş olmak üzere geniş bir yol yaptık. Dolayısıyla geniş bir yol olan Sami İpek Bulvarı ortaya çıktı. Aynı zamanda ortamın güzel ve temiz bir alana bürünmesi için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. 6 bloktan oluşan 233 dairelik bir projenin ilk aşamasında 48 tane 110 metrekare 2+1 daire, 78 tane 135 metrekare 3+1 daire ve 146 metrekarelik 3+1 daire yapıyoruz. 171 metrekareden oluşan 84 tane 4+1 daire yapmış olacağız. Bu düzenleme ile birlikte Yıldırım Beyazıt'ın çehresi değişecek. Hayırlı olsun" dedi.