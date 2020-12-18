“Yıldırım Beyazıt Yenileniyor”

İlçenin birçok noktasında metruk bina ve gecekonduların yıkımını yapan Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde 15 binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım çalışmasından sonra bölge çok daha nitelikli, parkları, peyzajı ve yeni yapılaşması ile daha güzel bir alan haline gelecek.

Yıkım çalışmalarına katılarak, vatandaşları mağdur etmeden yeni evlerine taşıyacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yıkım çalışmasını yerinde incelemek üzere, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeyiz. Melikgazi Belediyesi olarak mesai arkadaşlarımızla birlikte el ele, gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki eski yapıların hepsi ile anlaştık, inşallah yıkımını yapacağız. Buraya yoğun bir mesai verdik. Bu cadde inşallah genişleyecek ve köy gibi görünüm ortadan kalkacak. Çok daha nitelikli, parkı ile peyzajı ve yeni yapılaşması ile güzel bir alan haline gelecek. Yıldırım Beyazıt'ta eski binaların yıkımı hala devam ediyor. Sadece Yıldırım Beyazıt da değil tüm mahallelerde çalışma yapıyoruz. Kazım Karabekir Mahallemizde kentsel dönüşüm kapsamında Toros Caddesi'nde 30'un üzerinde gecekondu ile anlaştık, yıktık. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, sıfır dairelerine, sıcak yuvalarına yerleştiriyoruz. Bu caddenin sonu kanal boyunda 60 tane gecekonduyu sahipleriyle anlaşarak yıktık. Şu anda Kayseri'nin en nitelikli caddelerinden birisi, bisiklet yolu ile birlikte ortaya çıktı. İşte bu yol yaptığımız çalışmalarla daha da güzelleşecek. Hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesinin yapılan çalışmalarla nefes aldığını söyleyen Mahalle Muhtarı Gonca Kaan ise mahallelerine yapılan güzel çalışmalar adına Başkan Dr. Palancıoğlu'na teşekkür etti.