Yıldırım Beyazıt'a yeni yollar, kavşak ve otoparklar yapılıyor

Yapılan çalışmaları yerine inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesindeki ihtiyaçların bir bir giderileceğini hatırlatarak, "Melikgazi Belediyesi olarak yoğun çalışmalarımız sahada devam ediyor. Özellikle birçok alanda asfalt, kaldırım, park çalışmalarımız yaz dönemini fırsat bilerek yoğunlaştırdık. Burada da imar uygulaması 18 uygulamasını tamamladık. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde, Olgunlar Caddesindeyiz. Özellikle Yıldırım Beyazıt'ta gecekonduların fazla olmasından dolayı imardaki sıkıntılardan dolayı eksikler vardı. Yavaş yavaş artık imarla ilgili yaptığımız çalışmalar meyvelerini veriyor, imar uygulamaları tamamlanıyor. Bu kapsamda da burada artık imar uygulaması tamamlandığı için yeni yollarımızı açıyoruz, otoparklarımızı yapıyoruz, yeşillendireceğimiz alanı yapıyoruz. Hepsinden önemlisi kavşak yapıyoruz. Buradaki trafik kazalarını önleyecek inşallah. Burada hummalı bir çalışma var yapılmış durumda. İnşallah yeni çalışmalarımız ile birlikte hem bu bölge güzelleşecek. Hem kavşak bölgesi yapıldığında buradaki kazalar önlenmiş olacak. Bu bölgede yoğun çalışmalarımız var. Yıldırım Beyazıt'ta yol, kaldırım düzenlemesi, park yapılması gereken ihtiyaç olan yerlerimiz fazla. İnşallah peyderpey yasal çerçevesini ayarladıktan sonra yatırımlarımızı hızlı bir şekilde yapacağız. Ve buradaki vatandaşlarımızı sakinlerimizin mutlu edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.