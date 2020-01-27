Yıldız Genç Masa Tenisi Yerel Lig 4.Etap müsabakaları tamamlandı

Etap Müsabakaları tamamlandı.

İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Yıldız ve Genç raketlerin kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Müsabaka sonuçları şu şekilde:

"Genç Erkekler

1. Mehmet Ali Karaboğa

2. Utku Koca

3. Ömer Kasım Bulut

4. Halil İbrahim Sarı

Genç Kızlar

1. Altınay Hatun Bulut

2. Birsen Yerli

3. Ayşe İzel Bilgiç

4. Zeynep Sıla Duman

Yıldız Erkekler

1. Yasin Akdağ

2. Berat Bölük

3. Enes Yavuz

4. Talha Yavuz

Yıldız Kızlar

1. Melike Aksu

2. Sena Karagöz

3. Ceren Kahraman

4. Emine Eroğlu