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Yıldız-Genç Masa Tenisi Yerel Lig Müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldız-Genç Masa Tenisi Yerel Lig Müsabakaları tamamlandı.


12 - 13 Ocak 2019 tarihleri arasında Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor salonunda düzenlenen müsabakalarda sporcular derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.


Müsabakalar sonucunda;


Genç Kızlarda; 1. Özge Yılmaz, 2. Kadriye Nur Sarı, 3. Burçin Mermer ve 4. Altunay Bulut,


Genç Erkeklerde; 1. Utku Koca, 2. Mehmet Ali Karaboğa, 3. Furkan Köse ve 4. Hüseyin Dinçaltın,


Yıldız Kızlarda; 1. İzel Bilgiç, 2. Elif Duman, 3. Ecrin Çetin ve 4. Emine Çetin,


Yıldız Erkeklerde; 1. Ömer Kasım Bulut, 2. Halil İbrahim Sarı, 3. Yusuf Gaygısız ve 4. Eren Kahraman oldu.


Oldukça heyecanlı geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

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