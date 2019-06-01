Yıldız Kızlar ve Genç Kızlarda şampiyonlar belli oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar final maçları sonunda şampiyonlar belirlendi. Hem Yıldız Kızlarda hem de Genç Kızlarda finale yükselen Kayseri ekibi Kayseri Gençlerbirliği iki maçı da 1-0'lık sonuçlarla kaybederek Türkiye ikincisi oldu. Kayseri Gençlerbirliği Yıldız Kızlarda oynadığı maçta Kocaeli Bayan Futbol Kulübüne 1-0 mağlup olarak Türkiye ikincisi oldu. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ise, 2018-2019 sezonu Yıldız Kızlar şampiyonu unvanını aldı. Kayseri Gençlerbirliği Genç Kızlarda Horozkent Spor Kulübüne 1-0 mağlup olarak üst üste ikinci kez Türkiye Şampiyonu olma unvanını yitirdi. 1-0 galip gelen Horozkent Spor Kulübü ise 2018-2019 sezonu Genç Kızlar Turnuvası şampiyonu oldu.

Kayseri Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, “Aslanlar gibi oynayıp son topa kadar mücadeleyi bırakmayan özellikle Yıldız takım maçında tek kale oymadığımız maçları 1-0 kaybederek Türkiye ikincisi olduk. Sporcularımıza çok teşekkür ederiz. Bize Kayserispor otobüsünü veren Başkan Erol Bedir'e, her zaman destek olan ASKF Başkanımız Musa Soykarcı'ya, TÜFAD Başkanımız Osman Yozgat'a çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız verdiğiniz destekler için çok ama çok teşekkür ederiz. Gençlik Spor Şube Müdürüz Ahmet Metin'e her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ederiz” denildi.