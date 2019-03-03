Yıldız Pehlivanlar Grup Müsabakaları başladı

Güreş Federasyonu Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında yer alan; Yıldızlar Greko-Romen Güreş Grup müsabakaları yapılan açılış seremonisi ile başladı.
Coşkulu bir törenle yapılan açılış seremonisine Kayseri Millet Vekili İsmail Emrah Karayel, Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Sporcular, Antrenörler ve İdareciler katıldı.
Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak olan müsabakalara 42 ilden, 60 spor kulübü ve yaklaşık 550 sporcu mücadele edecek.