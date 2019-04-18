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Yıldız Pehlivanlar Malatya'dan Derece İle Döndü

-Malatya’da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayseri’yi temsil eden Güreş Eğitim Merkezi Sporcularından Metin Kaplan ikinci, Ahmet Karagül ise üçüncü oldu.

-Malatya'da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Güreş Eğitim Merkezi Sporcularından Metin Kaplan ikinci, Ahmet Karagül ise üçüncü oldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Okullar arası Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği Müsabakaları 11 - 14 Nisan 2019 tarihleri arasında Malatya Battalgazi Spor Salonunda yapıldı. Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan Güreş Eğitim Merkezi Sporcularından 62 kg'da Metin Kaplan İkinci, 48 kg'da Ahmet Karagül üçüncü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şampiyonadan derecelerle dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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