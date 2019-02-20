Yıldız Pehlivanlar Okullar Arası Müsabakalarda Mindere Çıktı

14 Şubat 2019 tarihinde Serbest Güreş müsabakaları Atatürk Spor Salonunda, 17 Şubat 2019 tarihinde ise Greko-Romen Güreş müsabakaları Talas Spor Salonunda yapıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalara Greko-Romen'de 75, Serbestte 69 olmak üzere toplamda 144 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.