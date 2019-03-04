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Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Yerel Lig Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından 2019 faaliyet programı kapsamında düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Masa Tenis Yerel Lig müsabakaları tamamlandı.


02- 03 Mart 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara toplamda 24 sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

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