Yılmaz Üçkan adaylığını açıkladı: “Kaybolan itibarı yeniden getirmek için adayım”

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi önceki dönem başkanı Yılmaz Üçkan, düzenlediği basın toplantısında, derneğin hafta sonu gerçekleştirilecek genel kurulunda yeniden aday olacağını açıkladı. Başkan olduğu süreçte yapmış oldukları birçok çalışmayla şehitlere ve gazilere yakışır bir şekilde görev yaptıklarını söyleyen, Üçkan, “Bildiğiniz üzere Kayseri'mizde 2003 yılından itibaren faaliyet gösteren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği bugüne kadar vatanın bölünmez bütünlüğü için hayatını seve seve veren şehitlerimizin ve gazilerimizin temsil edildiği yerdir. 2003 yılında Kayseri'de başlatmış olduğumuz bu dernek faaliyetlerimiz süreç içerisinde benimde kurucusu olduğum bu dernek ile beraber faaliyetlerini sürdürmüş 2017-2019 yılları arasına kadar başkanlığı yaptığım süreç içerisinde bir çok çalışmalar yapıp, şehitlerimize ve gazilerimize yakışır şekilde görevimizin başında bulunmaktaydık. Süreç içerisinde 3 yıllık bir aradan sonra yine kaldığımız yerden şehit ailelerimizin ve gazilerimizin genel anlamda itibarının yükseltilmesi, hak ettiği değerin verilmesi ve gereken hassasiyetin gösterilmesi için adaylığımı açıklamak için bugün buradayım. Göreve geldiğimiz süreç içerisinde geçmişte başlattığımız, bugünde onur duyduğumuz çalışmalarımızın şu anda meclisimizde görüşüldüğünü biliyoruz. Aynı zamanda yerel bazda da yapmış olduğumuz çalışmalarda, yöneticilerimizin de vermiş olduğu destekle geçmişte şehit ailelerimize vermiş olduğumuz konutlarla beraber inşallah bundan sonraki süreçte de gazilerimizin onurlandırılması için göreve geldiğimiz günden itibaren çabamızı göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kaybolan itibarı yeniden getirmek için adayım”

Derneğin itibarının kaybolduğunu dile getiren Üçkan, bu itibarı yeniden getirmek için aday olduğunu ifade ederek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bizler öncelikle kaybolan itibarımızın yükseltilmesi, unutulan şehitlik ve gazilik kavramının daha yüksek seviyelere taşınmasıdır. Aynı zamanda bu kutlu davaya bu kutlu sevdaya baş koymamızın sebebi biricik evlatlarını bu vatanda şehit veren annelerimizin ve babalarımızın evlatları olmak, yine hayat arkadaşını bu vatan feda eden babasını bu vatana feda eden şehit çocuklarımıza sahip çıkmaktır. Vatanın bölünmez bütünlüğü için kahramanca savaşan, kahramanca mücadele eden gazilerimizin kolu, kanadı olmak için yeniden adayız. Bir olmak, beraber olmak için adayız. Bunun için biz bu göreve talibiz. İnşallah bu görevi üyelerimiz bizlere tebliğ edilirse yarım kalan işlerimizle beraber bundan sonraki tüm çalışmalarımızı onlarla beraber paylaşıp, elimizden geldiği kadar bu ağır ve şerefli görevi yerine getirip, onların duasını alacağız.“