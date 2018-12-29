Yılsonu konserine Başkan Çelik de katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, Şehir Tiyatrosu'nda bir konser verdi. Konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de izledi ve zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Şehir Tiyatrosu'nda “Yıl Sonu Konseri” verildi. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen konseri Başkan Mustafa Çelik de izledi.

Şef Burhan Surluev yönetiminde sahne alan Türk Sanat Müziği Korosu birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de zaman zaman bu şarkılara eşlik etti.

Konser sonunda sahneye çıkan Başkan Mustafa Çelik, koronun tüm üyelerine ve izleyicilere bu güzel akşam nedeniyle teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nde 4 yılı dahi doldurmadıklarını; ancak sadece yol, katlı kavşak, sosyal tesisler gibi fiziki yatırımlar anlamda değil şehrin kültür sanatı için de çok önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Çelik, “Örneğin konservatuvar öğrencisi sayısı 3 bin kişiydi. Biz yeni konservatuvar binasını da açarak öğrenci sayısını 11 bine yükselttik. Kültürel yayınlar çıkardık, okuyan Kayseri için yatırımlar yaptık. Kitap Fuarı ile 680 bin ziyaretçi ağırladık. İstanbul Kitap Fuarı'nı dahi 611 bin kişi gezdi. Her gün 20-30 bin kişinin geldiği Ramazan Sokağı'nı düzenledik. Geçen yıl kültür sanat etkinliklerimizi 600-700 bin kişi izledi” dedi. Başkan Çelik, iş hayatının yorgunluğunu alan konser nedeniyle Türk Sanat Müziği Korosu'na teşekkür ederek, Şef Burhan Surluev'e çiçek verdi.