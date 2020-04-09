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Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına vatandaş desteği

Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma ve karantina günlerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına vatandaşlar yem desteği veriyor.


Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirlere vatandaşlar büyük oranda uyuyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle yem bulmakta zorlanan hayvanlara ise, yasak kapsamında olmayan vatandaşlar yem desteğinde bulunuyor.


Yeşilhisar ilçesinde çalışan bin kadının sokak hayvanlarını beslediği görüntüler izleyenlerin beğenisini kazandı.

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