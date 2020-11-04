YKS VE MELMEK kursları için ön başvuruları kaçırmayın

Kayseri'de birçok kişiyi ücretsiz sanat ve meslek eğitimleriyle buluşturan Melikgazi Meslek Edindirme Kursları MELMEK'te heyecanla beklenen yeni eğitim dönemi ön kayıtları başladı. MELMEK 2020-2021 eğitim döneminde 27 alan, 183 branş, 15 tesis ve 5 kurs merkezi nitelikli eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle MELMEK kurslarımıza ara vermiştik. Türkiye genelinde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte belediye olarak bizde yeni dönem için ön başvuruları almaya başladık. Katılmak isteyenler telefon numaralarımızı arayarak ve internet adresimizden kaydınızı oluşturabilirsiniz. Kayıt için 2521667-68 nolu telefonları arayabilir ya da www.melikgazi.bel.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz. MELMEK'te eğlenirken öğrenin, öğrenirken eğlenin. Geleceğe sağlam adımlarla erişmek için her daim gençlerimizin yanındayız. Geleceğimiz olan gençlerimizin hep yanında olduk. Bu kapsamda öğrencilerimizi ücretsiz verdiğimiz YKS kurslarımıza davet ediyoruz. Bu anlayışla, mezun öğrencilerimiz için belediyemiz bünyesinde bulunan YKS kursunun ön başvuruları da başladı. Kayıtları aldıktan sonra İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına göre kurslarımız açılacak.” dedi.

MELMEK, istihdama yönelik mesleki teknik eğitimlerin yanı sıra, el sanatları, geleneksel Türk-İslam sanatları, bilişim teknolojileri, yabancı dil, kişisel gelişim gibi birçok farklı alanda eğitimler veriyor.