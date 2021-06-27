YKS'da ikinci oturum heyecanı

Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına öğrenciler büyük bir heyecanla girdi.

Dün ilk oturumu yapılan YKS'nın 2. oturumu olan AYT sınavına girecek öğrenciler ve aileleri erken saatlerde okulların önünde beklemeye başladı. Büyük bir heyecanla içeri giren öğrencileri aileleri okulların çevrelerinde bekledi. Çocuklarını beklerken Kur'an-ı Kerim okuyan aileler, çocukları için dua etti.

Çocuğunu sınava getiren Ersin Fırat, ailece çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, ”Çok heyecanlıyız. İkinci sınavımıza giriyoruz. İnşallah başarılı olacaklar. Güzel günler bizi bekliyor. Sınava girmeden önce alınması gereken tedbirler var. Okulun sınav gününden önce tespit edilmesi, sınıfların belirlenmesi bizlere avantaj sağlıyor. Tüm önlemlerimizi aldık. Önceden de hazırlıklarımızı yaptık. Çok rahat bir şekilde geldik. İnşallah güzel bir sınava girip, başarılar bekliyoruz” dedi.

Öte yandan sınava gelen bir öğrenci, içeride yapılan kontrollerde okuldan çıkartıldı. Çocuğunu dışarıda bekleyen anne ve sınavdan çıkarılan öğrenci büyük bir üzüntü ile okuldan ayrıldı.