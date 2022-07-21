YKS'de ilk bine giren 6 imam hatipli öğrenci ödüllendirildi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bine girerek başarı gösteren farklı 6 imam hatip lisesi mezunu öğrenci düzenlenen tören ile ödüllendirildi.

Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törene, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, KİMDER Başkanı Hacı Ali Çakıcı, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan KİMDER Başkanı Hacı Ali Çakıcı, “Heyecan yaşadığımız günlerden bir tanesindeyiz. Bugün başta imam hatip liselerimiz olmak üzere başarının neşesini ve heyecanını yaşıyoruz. Özellikle ilimizde sayısal ve sözel Türkiye birincisi, eşit ağırlıkta da Türkiye ikincisinin ilimize ait olması bizi gururlandırdı. Kendilerini ve ailelerini tebrik ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de, “15 gün önce LGS ile ilgili, bu haftada YKS ile ilgili mutlu haberler aldık. Kayseri'mizi gururlandıracak sonuçlar aldık. Bu başarılar bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından YKS'de dereceye yapan öğrencilere KİMDER tarafından çeyrek altın hediye edildi.