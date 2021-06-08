YÖK Tarafından Araştırma Üniversitelerinin İhtisas Alanları Belirlendi

Dr. M. A. Yekta Saraç'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Erciyes Üniversitesi öncelikli sektörler kapsamında Gıda Arzı Güvenliği, İlaç, Makine-Elektrikli Teçhizat sektörlerinde Aşı, Makine Tasarımı ve İmalatı, Toprak ve Bitki Besleme ile Bahçe Bitkileri alanlarında eşleşti.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Üyeleri, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile 11 araştırma, 5 aday araştırma olmak üzere toplam 16 üniversite rektörleri ve ilgili rektör yardımcıları katıldı. Düzenlenen toplantıda 11. Kalkınma Planında yer alan araştırma üniversitelerinin yetkinliklerine göre öncelikli sektörlerle eşleştirilmesi konusunda YÖK tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde alınan kararlar ilk kez kamuoyu ile paylaşılarak, bu kapsamda yapılacak atılacak adımlar etraflıca ele alındı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, 11.kalkınma planında yer alan öncelikli tüm sektörlerin ve alt alanların bir veya birden fazla üniversitelerini yetkinlikleri ve görüşleri de alınarak YÖK tarafından eşleştirildiğini söyledi. Yapılan bu eşleştirmelerin özellikle yatırım programlarında karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na iletileceğini belirtti. Böylelikle kamu kaynaklarının daha verimli ve yetkinlik esaslı harcanmasının da kolaylaşacağını söyledi. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, ayrıca “Araştırma ve aday araştırma üniversitelerimizin eşleştirilen ihtisas alanlarıyla ilgili araştırma merkez, bölüm, program gibi akademik birim kurmaları ve aynı öncelikli sektör ve alandaki üniversitelerin ortak çalışmalar yapmaları teşvik edilecektir” dedi.

YÖK'ün Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi kapsamında Araştırma Üniversitesi olarak, Erciyes, Ankara, Boğaziçi, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Orta Doğu Teknik ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Aday Araştırma Üniversitesi olarak da Bursa Uludağ, Çukurova, Ege, Selçuk ve Yıldız Teknik Üniversiteleri olarak belirlendi. Toplantı sonrasında; Kalkınma Planında öncelikli sektörler arasında sayılan “kimya, ilaç, tıbbi cihaz, elektronik, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları sektörleriyle pandemi döneminde önemi bir kez daha ortaya çıkan gıda arzı güvenliği sektörü ve bu sektörler kapsamında yer alan 39 alt alan” yetkinlikleri çerçevesinde üniversitelerle eşleştirildi.

Tüm sektörlerin ve alt alanlarının bir veya birden fazla üniversite ile eşleştirildiği toplantıda Erciyes Üniversitesi öncelikli sektörler kapsamında Gıda Arzı Güvenliği, İlaç, Makine- Elektrikli Teçhizat sektörlerinde Aşı, Makine Tasarımı ve İmalatı, Toprak ve Bitki Besleme ile Bahçe Bitkileri alanlarında eşleşti.