Yol kenarındaki şüpheli çanta polisi harekete geçirdi

Kayseri'de yol kenarına bırakılan şüpheli çanta polis ekiplerince fünyeyle patlatıldı. Boş çıkan çantanın çocuklar tarafından yıl kenarına bırakıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Anayurt Mahallesi Batuhan Sokak'ta meydana gelen olayda, yol kenarında siyah bir çanta gören mahallelinin durumu haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak fünye ile patlatılan çanta boş çıkarken, polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda çantayı çocukların çöpten alarak yol kenarına bırakıp gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.