İhlas Haber Ajansı

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Yol kontrolü uygulamasında durdurulan tırda 26 ton sahte gübre bulundu

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan tırda 26 bin 500 kilogram sahte gübre bulundu.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan tırda 26 bin 500 kilogram sahte gübre bulundu.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır Mahallesi'nde yol kontrolü uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir tırda zirai bir gübre markasının sahte bandrolü basılmış 500 çuval içerisinde piyasa değeri yaklaşık 424 bin TL olan 26 bin 500 kilogram sahte gübre bulundu.


Bulunan sahte gübrelere ekipler tarafından el konulurken, tır sürücüsü M.Ç. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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