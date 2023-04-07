Yolcu minibüsü şarampole uçtu: 2 ölü, 7 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, ağır yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Gürün ilçesinden Kayseri'ye hareket eden Harun Demir (50) yönetimindeki 58 AEE 774 plakalı minibüs, Pınarbaşı ilçesi Karahalka mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 7 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.