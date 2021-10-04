İhlas Haber Ajansı

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Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir yolcunun valizinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir yolcunun valizinde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları analiz çalışması sonucu A.E.'nin yolcu otobüsünde batı illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. A.E.'nin içerisinde bulunduğu otobüsü Ankara yol uygulamasında durduran ekipler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramada, şahsın valizinde 200 gram metamfetamin madde ele geçirdi.


Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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