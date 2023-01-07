İhlas Haber Ajansı

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Yoldan çıkan minibüs evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 5 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak evin duvarına çarptı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak evin duvarına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayırözü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AEY 410 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Minibüs, bir evin duvarına çarparak dururken, içerisinde bulunan 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede minibüs içerisinde bulunan A.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, 1'i ağır 5 yaralı da ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Minibüste çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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