Yoldan çıkan otomobil kabak tarlasına uçtu: 6 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde yoldan çıkan otomobilin kabak tarlasına uçması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Develi - Reşadiye çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada 38 FU 126 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kabak tarlasına uçtu. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışması sonucu çıkartılırken, 6 kişi ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.