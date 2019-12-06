İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yoldan geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Kayseri’de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı.

Kayseri'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu bulvarı ve Beyatlı caddesi kavşağında meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.A.'ya, otomobil çarptı. Kaza nedeniyle yol trafiğe bir süre kapanırken, yaralının yardımına otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar koştu.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk yaptığı müdahalenin ardından yaralı M.A. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.