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Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Erdem'den değerlendirme ziyareti

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Talat Hakan Erdem; kentte bulunan bazı sağlık tesislerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.


İnceleme ve değerlendirmeleri sırasında Erdem'e İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz ve Başkan Yardımcısı Oktay Yetişkin eşlik etti. Değerlendirme ziyaretlerine bölgede tek olan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile başlayan Erdem daha sonra sırası ile Seyyid Burhaneddin yerleşkesindeki Depo ve Tamirhane, Kayseri Şehir Hastanesine taşınan Eğitim Araştırma Hastanesine bağlı Mevlana yerleşkesi (eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği) ve Erkilet yerleşkesine (eski Emel Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Kliniği) giderek değerlendirmelerde bulundu.


İl Sağlık Müdürü Benli ve ekibi değerlendirme ziyaretleri esnasında Erdem'e sağlık tesislerinde yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Erdem; değerlendirme ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada; “Sağlık Müdürümüz ve ekibinin gayretli bir çalışma içerisinde olduklarına şahit oldum. Kayseri'de muazzam işlerin yapıldığını bugün bizzat kendim de bu tesisleri ziyaret ederek gördüm. Hayata geçirilen projeler ve yapılan işler gerçekten Devlet, Millet adına menfaat içeren faydalı işler. İleride hayata geçirmek istedikleri projeleri ise bizzat kendilerinden dinledim. Hepsi birbirinden değerli olan bu işler için ben de elimden gelen tüm gayret ve desteği esirgemeden kendilerine vereceğim” dedi.

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