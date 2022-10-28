Yöresel Ürünler Fuarı Açılıyor

Yarın açılacak Yöresel Ürünler Fuarı'nda 50'den fazla ilin kendine has ürünleri, Kayserili vatandaşlarla buluşacak.

Dünya Ticaret Merkezi'nde açılacak olan Yöresel Ürünler Fuarı, 29 Ekim -13 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlyacak. 50'den fazla şehirden gelecek olan yöresel ürünlerin Kayserili vatandaşlarla buluşacağını aktaran Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı; "Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda 29 Ekim - 13 Kasım tarihleri arasında Yöresel Ürünler Günleri Kayserili hemşehrilerimize kapılarını açıyor. 50'den fazla il, 150'ye yakın firma Kayserili hemşehrilerimizle buluşacak. Yine Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda en güzel etkinliği yapmak için elimizden geleni yapacağız. Hem Kayserili hemşehrilerimizi hem de çevre illerimizdeki vatandaşlarımızı Dünya Ticaret Merkezi'ne davet ediyoruz. Trabzon'dan, İzmir'den, Kars'tan, Erzurum'dan, Hatay'dan, Malatya'dan, Çankırı'dan, Çorum'dan yöresel ürünler burada olacak inşallah" dedi.