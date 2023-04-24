Yöresel Ürünler Fuarı'nda depremzede esnafa destek

Sun Fuarcılık tarafından 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Yöresel Ürünler ve Bahçe, Botanik Fuarı'nda depremzedelere destek olmak amacıyla çoğunlukta depremzede esnaflar yer alacak. Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, “Böyle bir felakette hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi.

Dünya Ticaret Merkezi'nde yarın itibariyle ziyaretçilerine kapılarını açan fuarda 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında birçok ilden toplamda 150 firma, çeşitli yöresel ürünlerini ve bahçe, botanik ürünlerini müşterilerine sunuyor. Depremzede esnafların çoğunlukta yer alacağı fuarla ilgili bilgiler veren Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, “Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında bahçe, botanik, peyzaj günleri ve yöresel ürünler günleri hepsi bir arada olacak. Bütün meyve ağaçları ile alakalı fideleri ile alakalı onun haricinde tohumlarla alakalı çeşitlerin hepsi var. İnşallah Kayserili hemşehrilerimizi hem yöresel ürünlere hem de bahçe, botanik günlerine bekliyoruz. Biz yöresel ürünlerde depremzede kardeşlerimize biraz daha ağırlık vermeye çalıştık. Hatay, Antakya, Malatya ve Adıyaman'dan gelen firmalarımız var. Onlara biraz daha ilgi alaka gösteriyoruz. Bazı firmalarımıza taşınma konusunda yardımcı olduk. Buraya getirdik. Konaklamalarını burada sağlıyoruz. Çünkü bu insanlar yıllardır bizim müşterimiz. Başlarına böyle bir felaket geldi. Bu felakette de hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Yöresel ürünler fuarımızda yine Erzurum'dan, Trabzon'dan, Uşak'tan, Malatya'dan, Çorum'dan birçok ilden firmalarımız geliyorlar. O firmalarımız Kayserili hemşehrilerimizle yeniden buluşacaklar. Yöresel ürünlerde 85 tane firmamız var. Bahçe, botanik ve hediyelik eşya ile birlikte toplamda 150 firmamız mevcut. Yöresel ürünler Kayseri'de epeydir olmuyor. Bu sefer bahçe, botanik ile birleştirerek, firmalarımız bütün ihtiyaçları buradan karşılayacak. Bütün vatandaşlarımızı fuara bekliyoruz” şeklinde konuştu.