Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen firmaların ürünlerini tanıtarak satışını yapacağı Yöresel Ürünler Günleri açıldı.

Fuar Alanı'nda açılan Yöresel Ürünler Günleri'nde ülkenin çeşitli yörelerinden gelen 250'ye yakın firma, hem ürünlerini tanıtma hem de satışını yapma fırsatı bulacak. Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde haftanın birçok günü bu tür etkinliklerin yapıldığını ifade ederek; “İstanbul Maltepe meydanında ve Beylikdüzü Belediyesi tarafından valiliğin ve belediye başkanlığının desteklediği Yöresel Ürünler Günleri adı altında her hafta 4 gün yapılan etkinlik. Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde her hafta 4 gün yapılan bir etkinlik. Buna bütün kuruluşlar, sivil toplum örgütleri destek veriyor. Buna da hem İstanbul hem de Ankara halkı çok büyük ilgi ve alaka gösteriyor. Bu ilgi, alaka Kayseri'de de var. Geçen fuarda 300 bin ziyaretçi ilgi gösterdi. Bu 300 bin ziyaretçi Kayseri nüfusunun 5'te 1'i oranında. Demek ki Kayseri halkı bu tür etkinlikleri beğeniyor” dedi.

Yöresel Ürünler Günleri'nin 2 Aralık'a kadar açık olacağını da sözlerine ekleyen Saçmacı; “23 Kasım'da başlayan ve 2 Aralık'ta sona erecek Yöresel Ürünler Günleri'ne 250 civarı firma katılımcı. Bu sefer yüzde 30-40 daha değişik firmalar var burada. Ege, Karadeniz Bölgesi ve Hatay taraflarından firmalar, kendi organik ürünlerinin hem tanıtımını yapıyorlar hem satışını gerçekleştiriyorlar” diye konuştu.