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Yöresel Ürünler Günleri açıldı

Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Günleri açıldı.

Vatandaşlar, 16 Şubat tarihine kadar Dünya Ticaret Merkezi'nde ürünlere ulaşabilecek.


Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Günleri'nde 100'e yakın firma Kayserili vatandaşlara ürünlerini tanıtıyor. Yöresel Ürün Çadırı, 16 Şubat'a kadar Kayserili vatandaşları ağırlayacak. Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı vatandaşları beklediklerini söyleyerek; "Yöresel Ürünler günleri bugün itibariyle başladı, 16 Şubat Pazar günü sona erecek. 100'den fazla firma katılımcılarımız var. Bundan sonra da Şubat ve Mart ayında Türkiye'de dört şehirde daha katılımcımız olacak. Hemşehrilerimizi Pazar gününe kadar Kayseri'deki Yöresel Ürünler Günlerimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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