İhlas Haber Ajansı

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Yorgan arasında uyuşturucu ticaretine polis engeli

Kayseri’nin Develi ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araca düzenlenen operasyonda yorganın arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araca düzenlenen operasyonda yorganın arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Develi ilçesine Batı illerinden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin aracını tespit eden ekipler narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramada yorganın içerisine gizlenmiş 51.58 gram metamfetamin, 2.81 gram Bonzai, 4.07 gram kubar esrar ve 6.66 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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