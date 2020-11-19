İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yorgun mermi belediyenin aracına isabet etti

Kayseri’de seyir halindeki belediye aracının ön camına yorgun mermi isabet etti.

Kayseri'de seyir halindeki belediye aracının ön camına yorgun mermi isabet etti. Olayda yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı Orta Sanayi Mevkii'nde meydana gelen olayda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ.'ye ait seyir halindeki 38 GD 095 plakalı kamyonetin ön camına yorgun mermi isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler araç üzerinde inceleme yaptı. Şoförle beraber 3 kişinin bulunduğu araçta yaralanan olmadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.