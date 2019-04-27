YÖRTÜRK Vakfı Kültür Bakanlığı'ndan kitap yayın izni aldı

Düzenlediği basın açıklamasında konuşan Başkan Ali Aydın, vakıf olarak 23 yıldır çeşitli etkinlikler yaptıklarını ve Türk kültürüne hizmet ettiklerini ifade ederek; "Kuruluşundan bu güne kadar geçen 23 yıl ülkemizde ve şehrimizde birçok etkinlikler yaparak Türk kültürüne hizmet etmiştir. ‘Bir ulusun temeli kültürdür' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün de ifade ettiği gibi bizler; Türk kültürüne hizmet eden bir vakıfız. Biz Türkler yani Oğuzlar, Yörük ve Türkmenler Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlara, oradan da Avrupa'ya üç kıtaya imparatorluklar kurmuş bir büyük milletiz. YÖRTÜRK Vakfı olarak buradan sesleniyoruz ki, Selçuklu da, Osmanlı da, cumhuriyet de biziz ve bizi geçmişimizle kavga ettirmeyin. Bizler; cumhuriyetin ilke ve değerlerine bağlı Türk Milletiyiz. Biz Türkler; bu dünyanın en büyük milletlerinden biriyiz" dedi.

Kültür Bakanlığı'ndan kitap yayın izni aldıklarını kaydeden Başkan Aydın; "Elbette böyle bir milletin kültürüne hizmet etmek atalarımızın örf, adet gelenek ve göreneklerini, bize bugün miras kalan yaşamlarından bize miras kalan ne varsa unutulmasına müsaade etmeden geleceğe nakletmek bizlerin görevidir. Bu amaçla YÖRTÜRK Vakfı Kayseri Şubemiz adına Kültür Bakanlığına müracaat ederek kitap yayın izni aldık. Bunun ilk meyvesini de hemen sizinle bugün paylaşmak için de buradayız. Prof. Dr. Mehmet Doğanay hocamla birlikte gidip bizzat gördüğüm, Niğde ilimizdeki Üçkapılı yaylasındaki Karahacılı Yörüklerinin yaşamlarından kendisi büyük bir özveri ve dikkatle derlediği ve yazdığı birinci kitabını önce yayınladık. Bu kitaba sığmayan buradaki Yörüklerin yaşamını aynı adla ‘Unutulmayanlar' olarak ikinci kitap olarak derleyip basımını yaparak bu iki kitabımızın dağıtımına ücretsiz olarak başladık. Allah izin verirse 3.üncü kitabı da yolda. Aynı şekilde Ramazan Aydın da ‘Aydından Aladağlara Müsürlü Yörükleri' kitabının da hazırlıkları yapılmaktadır. Bu kitapta da dedelerimizin atalarımızın yaşamından bilgileri ülkemizle paylaşacağız ve bunların unutulmasını istemiyoruz, tarihe not düşeceğiz. Vakfımızın yöneticilerinden eğitimci yazar Abdullah Ayata hocamızın Amerika'da yabancı dile çevrilen ve dünyanın büyük yayın kuruluşlarından Amazon yayınlarına dünyaya tanıtılan ve satışına başlanan ayrıca çevirisine devam edilen diğer kitapları da sıradadır. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonunun davetlisi olarak Abdullah Ayata bu ülkeye gidecek, burada Türk Gününe katılacak ve bu ülkenin 4 şehrinde Ermeni meselelerinde Türklerin asla Ermenilere soykırım yapmadıklarını, kendi kitaplarından kesitler sunarak bu toplantılarda konuşma yapacaktır. Bizler her zaman söylüyoruz; 'Yörük ve Türkmenler dağını taşını sever de insanını ayrı tutar mı' diyoruz. Bu topraklar Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların, Hacı Bektaşi Veli'nin, Alperenlerin ve Erenlerin toprağı. Burada insanlara ayrımcılık, zulüm olmaz. Diliyoruz ki bu coğrafyada tüm farklılıkla barış ve kardeşlik içinde yaşayalım" ifadelerini kullandı.