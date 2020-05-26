'Yörük anaya' vali sahip çıktı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, göç etmek isteyen ve yer bulamadıkları için ortada kalan yörükleri Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başka bir yaylaya yerleştirdi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bağlı Arslantaş Köyü'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Hatay'dan gelen ve Mehmetçiklere yaptığı yardımla 'Yörük ana' olarak anılmaya başlanan Döndü Deveci'nin de bulunduğu bir grup yörük, ilçedeki bir yaylaya taşınmak istedi. Mahallelinin itirazı üzerine yaylaya yerleşemeyen yörüklerin imdadına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın yetişti. Yörüklerin Vali Günaydın'ın talimatı ile ile başka bir yaylaya yerleştirildiği belirtildi.

Baki Ersoy, Arslantaş Mahallesini ziyaret etti

Öte yandan, yaşanan sıkıntının ardından harekete geçen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, Arslantaş Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlar ile görüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, "Tomarza'mızın Arslantaş mahallesine bir köylü ile anlaşarak hülle yoluyla şehir dışından küçükbaş hayvan getirilmesi köylülerimizi rahatsız etmiştir. Köylülerimizin yaylalarını birilerine rant elde edecek diye kimseye peşkeş çektirmeyiz. Devletimiz gereğini yapacaktır. Konunun yerinde takipçisiyiz" dedi.