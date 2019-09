Yozgatlılar Federasyonu'ndan Başkan Özdoğan'a Ziyaret

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Yönetim Kurulu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Yapılan Genel Kurulun ardından Mustafa Özcan başkanlığında yeni yönetimini oluşturan Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Hacılar İlçesi'nin Kayseri'nin ticari lokomotifi olduğunu ve bunu tüm Türkiye'nin bildiğine vurgu yapan Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan yaptığı konuşmada, “Bugün organize sanayinin yüzde yetmişini, yüzde seksenini Hacılar'lı arkadaşlar oluşturuyor. Büyük bir iş gücünü de biz karşılıyoruz. Organizede istihdam sağlayan yüzde on kadarda Yozgatlı hemşerilerimiz var ama gerçekten organizenin çoğu yükünü biz kaldırıyoruz. Hacılar'ın Kayseri'ye çok çok faydası var. Dolayısıyla bizde Hacılar'ın daha güzel daha iyi şekle nasıl gelmesi gerekiyorsa biz başkanımızın yanında olduğumuzu, nasıl yardım edebileceğimizi, neler yapabileceğimizi konuşmaya geldik. Hem başkanımızla tanışmış olacağız hem de kendisinden ileri ki döneme ait çalışmalarımızda birlik ve beraberlik isteyeceğiz. Biz Yozgatlılar olarak değil de Kayserili Yozgatlılar olarak geldik. Kendisine çok teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyoruz, muvaffakiyetler diliyorum kendisine” İfadelerini kullandı.

Yerel yönetimler olarak her zaman sivil toplum örgütleriyle, derneklerle, federasyonlarla iş birliği içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Özdoğan, “Yozgat bizim güzel bir kardeş ilimiz. Birliğin beraberliğin her daim olduğu ilimiz. Yozgat'ı biz kendimizden görürüz. Yozgat'ta Kayseri'yi kendisinden görür. Biriz, beraberiz Anadolu'nun her ili birbirinden güzel birbirinden kıymetli. Ben bu manada da yerel yönetimler olarak her zaman derneklerimizle ve federasyonlarla beraber olduğumuzu ifade etmek isterim. Sahada sorunların çözümünde sivil toplum örgütlerinin çok daha aktif olduğunu bir kere daha gördük. Her zamanda bu aktifliği de bekliyoruz. Birlikte güzel işler yapacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Bu nazik ziyaretinizden dolayı da başkanımın nezdinde de tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.