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YPG'li terörist Kayseri'de yakalandı

Kayseri polisi, terör örgütü YPG/PYD adına silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 teröristi kıskıvrak yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, Suriye'de terör örgütü YPG/PYD adına silahlı faaliyet gösteren Suriye uyruklu Hasan Ş.'nin kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Kayseri'ye geldiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yapmış oldukları takip ve çalışmalar sonucu Hasan Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Hasan Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

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