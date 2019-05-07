YTB Öğrencilerinden Kayseri Şehir Hastanesine Ziyaret

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının burs verdiği dünyanın çeşitli ülkelerinde eğitim gören öğrenciler ile Türkiye' de üniversitelerin çeşitli bölümlerinde eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler, Sivil Yaşam Derneği projesi kapsamında Türkiye'deki sağlık sistemi hakkında bilgiler alarak, sağlık hizmeti işleyişlerini yerinde görmek için gerçekleştirdikleri Türkiye ziyaretinde Kayseri Şehir Hastanesini tercih etti.

Afrika ülkelerinden Çat, Somali, Benin Cumhuriyeti, Kenya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti, Balkan Ülkelerinden Bosna Hersek, Arnavutluk, Hırvatistan, Türkiye Cumhuriyetleri Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan gibi ülkelerden, hastaneyi ziyarete gelen 40 kişilik öğrenci grubuna Hastane Başhekim Yardımcısı Sağlık Turizmi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Mustafa Arık ve sağlık turizmi birim çalışanları eşlik ettiler. Öğrencilere şehir hastanelerinde hizmete geçirilen özellikli birimleri tanıtan Op. Dr. Mustafa Arık, Ülkemizde Şehir Hastaneleriyle birlikte sağlıkta daha nitelikli hizmetler verilmeye başlandığını ve bu kadar nitelikli hizmetlerin insanlara SGK kapsamıyla ücretsiz olarak verildiğini belirtti.

Öğrencilere; Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Robotik Rehabilitasyon Ünitesi, Hidroterapi Havuzları, Acil Servisler, Ortopedi Servisi, Radyoloji Ünitesi, Eczane ve Uluslararası Kontrol Laboratuvarlarından tam not alarak kalitesini dünyaya kabul ettiren, Dünyada çok az merkezde bulunan Robotik Sistemler ile bütün tetkiklerin çalışıldığı Robotik Post Analitik Laboratuvarları gezdirildi.

Bu ziyaretlerinden memnuniyetlerini belirten öğrenci grubu Kayseri Şehir Hastanesine tekrar gelmek istediklerini bu gezinin ikincisini düzenlemeyi şimdiden planladıklarını dile getirerek hastanemizden ayrıldılar.