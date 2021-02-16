Yücel'den Cami Kebir Bölgesi'ne kapalı otopark önerisi

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen Cami Kebir Bölgesi'ne esnaflar ve gelen ziyaretçiler için yerin altına-1 kapalı otoparkında yapılması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, İYİ Parti Melikgazi Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Adnan Kenanoğlu ile birlikte kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Cami Kebir Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Yücel, “1 yıl kadar önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Cami Kebir esnafımızın yol sorunu ve eski binalarla ilgili belediyemize gelen gündemi değerlendirmiştik. Bu bölgenin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi kararı alınmıştı. Alınan karar neticesinde de burada bir planlama yapıldı. Bu planlama yapıldıktan sonra burada bulunan okulun kaldırılmasıyla ilgili planda bu alanın bir kısmının otopark yapılması, bir kısmının da ticaret alanına dönüştürülmesi vardı. İlerleyen zaman içerisinde buradaki vatandaşlarımızın talepleri ve esnaflarımızın yer bulamaması noktasında belediyelerin gayretleri neticesinde otoparkın kaldırılarak buradaki otoparka alanının ticarete dönüştürülmesi belediye meclisimize geldi. İYİ Parti Grup Başkanı olarak büyükşehir belediyesinin meclisinde izah etmeye çalıştım. Sayın Savruk bunu çok hızlı bir şekilde komisyondan geldiği gibi belediye meclisinden geçirdi. Burası kentsel dönüşüme alındıktan sonra bütün işyerlerinin haklarını korunacak ve yeni işyerleri verilecek ama bu işyerlerinin bir otopark ihtiyacı olacak. ‘Bunu nasıl çözeceksiniz' dediğimde belediye yetkilileri Hattat Oteli'nin olduğu alanı kaldıracağız, oradaki 4 bin metreyi de otopark yapacağız dediler. Her 4 metreye bir araç konulduğu düşünülürse 700-800 araçlık bir otoparktan bahsedildi. Bunun çok yetersiz olduğunu söyledim ve örneklere verdim. Burada 700-800'e yakın işyeri olacak. bunların birer aracı olsa burayı dolduracak. Cami Kebir esnafımızın ticarethanelerine alışveriş için gelen müşteriler ve turistler araçlarını nereye park edecek. Yine eskisi gibi keşmekeş olacak. Biz bunun önlenmesi için eski okul alanının olduğu yerin ticaret alanı olacaksa bile altının otopark haline dönüştürülmesi gereklidir. Bugün AVM'lere vatandaşlarımız otopark sıkıntısı olmadığı için gidiyor. Hunat katlı otoparkı yapıldığında 10 yıl önce ‘Yeterli bir alan' denilmişti ama mecliste sayın Palancıoğlu o otoparkın yetersiz olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

Yücel, “Buradaki işyerlerine sadece yaya gelen müşterilerin değil, bu alanın altında otopark olduğu zaman Kayseri'den ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin çok rahatlıkla ulaşabileceği, araçlarını aşağı koyabileceği ve yukarı çıktıkları zaman alışveriş yapmak için gelme arzusunun arttığı bir pozisyon olacak. Cami Kebir esnafının dükkanını korumakla değil, onlara müşteri nasıl kazandırılır anlamında bir ifademiz oldu. Yoksa Kayseri'nin otopark sorunu herkes tarafından biliniyor. Bugün 27 Mayıs ve Millet Caddesi'ne insanlar artık kışın dahi gelmek istemiyor. Çünkü park sorunu var. Yaz aylarında gurbetçi misafirlerimizin geldiği dönemde çarşıya girmemek için yaya yürüyoruz. Araçlarımızı dışarda bırakıyoruz. Böylesine bir alanın kentsel dönüşüme alınıp değişeceği bir ortamda, tarihi dokulara dokunmadan buranın altı -1 otopark olmalıdır. Hem belediyeye gelir kaydedilmelidir. Eğer 50 yıllık bir proje ortaya koyuyorsanız bu gibi konulara dikkat edilmelidir. Eğer belediye yerin altına inşaat alanı ciddi bir maliyet derse, yap-işlet politikası ile çok yatırımcı böylesine bir otoparkı yapar” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Melikgazi Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Adnan Kenanoğlu ise, “Kayseri'nin tam merkezinde Cami Kebir alanındayız. Ben çarşıda doğmuş, çarşıda yetişmiş, çarşıda büyümüş bir insan olarak şuanda yapılan düzenlemelerde burada insanların temel ihtiyaçlarını derhal giderecek çözümler bulunmalıdır. Madem bu şehrin merkezi bir evin misafir odasıdır, bizde bu misafir odasını oda gibi döşeyelim” şeklinde konuştu.