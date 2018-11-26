Yücel'den ulaşım önerisi: “Gidilen yere göre fiyat belirlensin”

MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, parti olarak her zaman Kayseri'deki ulaşımla ilgili birçok konuyu dile getirdiklerini söyledi. Raylı sistemde Kocasinan ilçesine üvey evlat muamelesi yapıldığını kaydeden Yücel, “Bunlarla ilgili şuan ki idareden de olumlu bir cevap almadık. Seçim dönemine girildiği bugünlerde vatandaşımızın sorunlarını unutmayan MHP'li meclis üyesi olarak kamuoyuyla bir takım konuları paylaşmak istedim. Kayseri'deki raylı sistemde maalesef bir master planı ortaya konulmadı. Kocasinan ilçesine halen üvey evlat muamelesi yapılıyor. Şehir Hastanesiyle ilgili projenin hayata geçirileceği söyleniyor ama Şehir Hastanesi şuanda ciddi bir şekilde yolcu sirkülasyonu yaşayan bir bölge olmasından dolayı önceden düşünülmesi lazımdı demiştik, bundan sonra düşünüyoruz denildi. Tahmin ediyorum birkaç yılımızı alacak” ifadelerini kullandı.

Duraklar arasındaki ücretin aynı olmaması gerektiğini kaydeden Kazım Yücel, “Kayseri'de raylı sistem kullanılırken bir duraklık mesafe ile son durak arasındaki kullanımının aynı ücret olması manidardır. 2.5 TL'ye abonman ücreti kullanılırken, 1 durakta da aynı ücretin kullanıldığını, son durakta da aynı ücretin kullanıldığını vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyorum. Bir seferlik kart alınıyorsa, 3 TL'ye alınıyor. 300 metrelik mesafede de inilirse kullanılıyor, en uzun mesafede de kullanılıyor. Bu doğru bir uygulama değildir. Belediyelerimiz halen neden ısrar ediyor, neden halen bizim gibi muhalif bir meclis üyesinin söylemlerini gündeme almadığını hayretle takip ediyorum. Dünyanın birçok yerinde her durak aralığının ayrı bir ücreti olduğunu vatandaşlarımız ve belediye başkanımız da bilmektedir. Bu anlamda ücretlerin duraklar arası uygulamaya geçildiği takdirde vatandaşımızın raylı sistemi kullanacağı ve yoğunluğun arttığı görülecektir. Ayrıca hafta için 10 ile 2 arasında tramvaylarda yolcu sayısı çok az oluyor. Bu saatler arasında yüzde 50 iskonto yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Bu sayede Kayseri'de zayıf olan sosyal hayatında canlanacağını belirten MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Yücel, “Kayseri'de sosyal hayat çok zayıf. Pazar günleri de tramvaylar boş gidiyor. Hiçbir vatandaşımızın iş gereği olmadığı için sabah saatlerinde tramvayın kullanılmadığı saatler var. Bu saatlerde de ücretsiz yapılabilir. Toplumu şehirle barıştırın, toplum hareketlendirin ve toplumun yüzüne en azından bir tebessüm olabilecek bir saat dilimleri belirleyin. Emin olun vatandaş sizden bunu bekliyor. Bunların yapılması gerekliliğiyle ilgili daha öncede ifade etmiştim, bugünde tekrardan ifade etme gereği duyuyorum. Çünkü seçime gidiyoruz. Ben teklif ediyorum ama sizde bundan faydalanacaksınız. Vatandaşın gönlüne dokunun derken, elini sıkmak yeterli değil. Birazda cebine katkı sağlayın” diye konuştu.