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Yukarı Künye ile Aşağı Künye arasındaki yolun genişletme çalışmaları başladı

Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle Develi Yukarı Künye Mahallesi ile Aşağı Künye Mahallesi arasındaki 4 km’lik yolun genişletme çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle Develi Yukarı Künye Mahallesi ile Aşağı Künye Mahallesi arasındaki 4 km'lik yolun genişletme çalışmalarına başlandı.


Kışın mevsim normallerinin üzerinde ve yağışsız geçmesini iyi değerlendirmek adına gerek merkez gerekse kırsal mahallelerdeki çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Her iki mahallemiz için de büyük önem arz eden yol genişletme çalışmasının tamamlanmasının ardından Aşağı Künye ile Bakırdağı Mahallesi arasındaki yolun da genişletme çalışmasını tamamlayacağız. Bu çalışmamızda da ekipman desteği sağlayarak bizlere yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyor, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.

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