Yukatel Kayseri Kadın FK Play-Off'da

Yukatel Kayseri Kadın FK; ligin bitimine 1 hafta kala Play-Off'a kalarak büyük bir başarıya imza attı.

Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Yukatel Kayseri Kadın FK; ligin 25. haftasında bugün deplasmanda Soma Zafer Spor ve Gençlik ile karşı karşıya geldi. Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibini Zeynep Bilir ve Canset Yiğit'in golleriyle 2-0 kazandı. Deplasmandan 3 puanı 2 golle alan Yukatel Kayseri Kadın FK ligin bitimine 1 hafta kala Play-Off'a kalmayı garantiledi. 34 puanla 6. sırada yer alan Yukatel Kayseri Kadın FK, Soma Zafer Spor ve Gençlik galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı.

Yukatel Kayseri Kadın FK, ligin son haftasını hükmen galibiyetle kapatarak sezonu noktalayacak.