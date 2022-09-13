Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni tesislerin inşaatı tüm hızıyla sürüyor

Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Erciyes Dağı'nı 12 ay sporun merkezi haline getirmeyi amaçlarken, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde altı futbol sahası başta olmak üzere 5 yeni projenin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve 1840 metre yükseklikte 2 futbol sahası ile hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne yeni projeler kazandırılıyor. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı, yaz, kış olmak üzere 12 ay sporun merkezi olma yolunda ilerlerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde spor dalında birçok proje de hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bölgesinde olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, altı adet futbol sahası ve fitness merkezinin inşaat çalışmaları özverili şekilde devam ediyor.

Tamamlandığında 100 milyon TL'ye mal olacak ve kamp alanında Erciyes'i cazibe merkezi haline getirecek olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi başta futbol takımları olmak üzere spor dünyasının gözdesi olmaya devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile birlikte Erciyes Dağı'nı 12 ay sporun merkezi haline getireceklerini ifade etti.

Uluslararası standartlarda olan bu proje ile Kayseri'nin, sporun da merkezi olacağının altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Yerel, ulusal ve uluslararası takımları ağırlayan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizin şahane bir tesisinde, şahane bir sahada kamp yapılıyor. Bu iki sahamıza ilaveten olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, altı adet futbol sahası, jimnastik salon tesisleri ve fitness merkezi olmak üzere buradaki çalışmalar hızla devam ediyor. Gelecek sezona yeni tesislerimizin yetişmesini planlıyoruz. Burası ulaşım açısından hem Hacılar, hem Melikgazi, hem de Develi bölgesinden rahatlıkla ulaşacak konum ve durumdadır. Sadece futbol takımlarının değil, tüm spor dallarına hitap ediyor” diye konuştu.

Büyükkılıç, tüm profesyonel takımlarını, tarihi misyonu ve kültürel altyapısı olan, sporun merkezi olan Kayseri'de görmek istediklerini sözlerine ekledi.